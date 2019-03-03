Украинская теннисистка Познихиренко проиграла в финале турнира в Москве

В стартовом сете украинская теннисистка вела 4:2 и 5:4, однако не смогла подать на сет в десятом гейме. Во втором сете Познихиренко проиграла все три гейма на своей подаче.
Путь к финалу:
QR1: Екатерина Вишневская (Россия) 6:2, 6:7(5), 10-6
QR2: Тереза Михаликова (Словакия) 6:1, 1:6, 10-5
R32: Анастасия Гасанова (Россия) 6:2, 6:2
R16: Влада Коваль (Россия, WC) 6:4, 6:1
QF: Марина Заневская (Бельгия, 3) 5:7, 6:2, 6:1
SF: Анастасия Комардина (Россия, IR) 3:6, 6:1, 6:0
Финал
Анна Познихиренко (Украина, Q) - Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 5:7, 0:6
Напомним, что это был первый финал для 24-летней киевлянки в одиночном разряде с 2017 года, когда она в августе дошла до финала на аналогичном 25-тысячнике в венгерском Ходмезёвашархее.
За выступление в столице России Анна получит 30 очков в зачёт рейтинга WTA.