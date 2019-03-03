Украинская теннисистка Познихиренко проиграла в финале турнира в Москве

Новости спорта: Украинская теннисистка дошла до финала теннисного турнира Winter Moscow Open-2019

В стартовом сете украинская теннисистка вела 4:2 и 5:4, однако не смогла подать на сет в десятом гейме. Во втором сете Познихиренко проиграла все три гейма на своей подаче.

Путь к финалу:

QR1: Екатерина Вишневская (Россия) 6:2, 6:7(5), 10-6

QR2: Тереза Михаликова (Словакия) 6:1, 1:6, 10-5

R32: Анастасия Гасанова (Россия) 6:2, 6:2

R16: Влада Коваль (Россия, WC) 6:4, 6:1

QF: Марина Заневская (Бельгия, 3) 5:7, 6:2, 6:1

SF: Анастасия Комардина (Россия, IR) 3:6, 6:1, 6:0

Финал

Анна Познихиренко (Украина, Q) - Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 5:7, 0:6

Напомним, что это был первый финал для 24-летней киевлянки в одиночном разряде с 2017 года, когда она в августе дошла до финала на аналогичном 25-тысячнике в венгерском Ходмезёвашархее.

За выступление в столице России Анна получит 30 очков в зачёт рейтинга WTA.