Украинка Козлова вышла в финал квалификации Индиан-Уэллса

Новости спорта: Украинка не оставила шансов своей сопернице из США.

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал отбора в основную сетку в рамках 20-й сеянной квалификации турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.

В первом раунде украинка обыграла американку Эшли Кретцер в двух сетах - 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут. По ходу поединка Катерина взяла 5 геймов на приеме и отдала Эшли всего один.

В следующем раунде Козлова сыграет с победительницей пары Сара Соррибес Тормо – Юлия Глушко.

Отметим, что Катерина единожды выступала в основе Индиан-Уэллса в 2015 году, когда проиграла в первом раунде. Последующие три года украинка останавливалась в квалификации.

Напомним, что в 2018 году Козлова уже встречалась с Кретцер в отборе на этих же соревнованиях.