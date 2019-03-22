Стало известно, когда Надаль вернется на корт

Новости спорта: Испанец пропускает соревнования в Майами.

Рафаэль Надаль заявлен в качестве одного из участников турнира ATP в Монте-Карло, отмечает ESPN.

Испанец снялся с турнира в Индиан-Уэллсе накануне полуфинального матча с Роджером Федерером из-за травмы, она же помешала второй ракетке мира принять участие в турнире в Майами.

Тем не менее, испанца ожидают на первом крупном грунтовом турнире теннисного сезона, где Рафаэль является действующим чемпионом одиночных соревнований.

В общей сумме Надаль выиграл турнир в Монте-Карло 11 раз. Также ему принадлежит рекордная серия из 46 побед подряд в рамках одного турнира.

Ранее стало известно, что на грунтовые корты впервые с 2016 года вернется Роджер Федерер, который примет участие в мадридском турнире.