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Свитолина уступила Ван Яфань во втором круге на турнире в Майами

Свитолина уступила Ван Яфань во втором круге на турнире в Майами
07:56 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. 24-летняя теннисистка уступила китаянке Ван Яфань.

Майами. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 2:6, 4:6

С самого начала матча было видно, что Свитолина находится, мягко говоря, не в лучшей форме. Травма колена осталась с Индиан-Уэллса, и, возможно, Элине стало только хуже. Большая часть теннисисток в такой ситуации либо не выходили бы на корт, либо снялись во время матча.

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Китаянка прекрасно видела состояние соперницы, старалась играть в атакующий теннис и, зачастую, у нее это получалось. В первом сете она отдала всего одну свою подачу, сделав взамен три брейка.

Стоит отметить, что Свитолина за матч всего дважды зарабатывала брейкпоинты (против 13 у китаянки), но оба раза их реализовала. После седьмого гейма украинка попросила медицинский тайм-аут, ей сменили повязку на колене, но каких-то серьезных изменений в игре не последовало.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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