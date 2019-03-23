Вань Яфань рассказала, за счет чего обыграла Свитолину

Новости спорта: Китаянке было нечего терять в этом матче.

Китайская теннисистка Ван Яфань поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной в рамках второго круга Premier Mandatory, который проходит в Майами.

"Я невероятно рада. Перед поединком старалась не думать о матче. Я хотела всего лишь получить удовольствие на корте и продемонстрировать свою лучшую игру. Свитолина - теннисистка из десятки лучших, поэтому мне было нечего терять.

Ранее я даже не подозревала, что смогу так выступить, как в начале 2019 года. Я счастлива, что старт прошел именно так, однако я думаю, что могу играть лучше.

В 2018 году тут я также неплохо выступила и именно в Майами я первый раз попала в топ-100 рейтинга. Здесь хорошо, новые корты", - цитирует китаянку пресс-служба WTA.