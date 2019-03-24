Серена Уильямс снялась с турнира в Майами

Новости спорта: Восьмикратная чемпионка Miami Open американская теннисистка Серена Уильямс была вынуждена сняться с турнира из-за травмы левого колена.

«Я разочарована, что мне пришлось досрочно завершить Miami Open из-за травмы левого колена. Это было так здорово — сыграть на кортах Hard Rock в этом году. Хочу поблагодарить Miami Open за организацию прекрасного турнира.

Надеюсь вернуться в следующем году, чтобы сыграть на этом — единственном в своём роде — турнире, перед невероятными фанатами в Майами», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Десятая сеяная Серена Уильямс начала турнир в Майами со второго круга, одержав победу над шведкой Ребеккой Петерсон — 6:3, 1:6, 6:1.За выход в 1/8 финала Серена должна была сыграть с китаянкой Ван Цян (18).