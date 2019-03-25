Украинский теннисист Захаров завоевал дебютный титул в карьере

В финале турнира пятой категории в городе Адажи украинский теннисист, являющийся лидером посева, обыграл четвёртого сеяного словенца Тина Крстуловича: 6:4, 6:2.
Путь к победе:
R32: Даниэль Морозов (Латвия, Q) 6:2, 6:3
R16: Пиюс Вайтекунас (Литва) 7:6(5), 6:0
QF: Михал Варгоцки (Польша, 7) 6:1, 3:6, 6:2
SF: Никита Филатов (Россия) 6:3, 6:3
FR: Тин Крстулович (Словения, 4) 6:4, 6:2
Отметим, что 16-летний одессит выиграл свой первый одиночный юниорский титул. В прошлом году Захаров стала финалистом двух турниров пятой категории в Молдове и Беларуси.
Также Владимир выступал и в парном разряде вместе с Даниэлем Морозовым. В финале украино-латвийский дуэт уступил польско-словенской паре Томаш Франковски/Тин Крстулович: 1:6, 6:1, 2-10.