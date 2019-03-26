Свитолина: Подтвердились наихудшие опасения

Новости спорта: Элина рассказала, какую травму она получила и сколько продлится лечение.

Пятая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram поделилась подробностями о состоянии своего здоровья.

Украинская теннисистка отметила, что прогнозы оказались не такие радужные, как ожидались изначально.

"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией касательно состояния моего здоровья. Последние 5 недель я провела с постоянными болями в колене. Увы, ситуация значительно ухудшилась из-за продолжительных матчей, и МРТ подтвердила наихудшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы облегчить мне боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Однако сейчас врачи рекомендуют мне взять перерыв и вылечить травму. Я сделаю все от меня зависящее, дабы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу сказать спасибо всем вам за любовь и поддержку. Ваша Элина", - написала в своем Instagram Свитолина.

Ранее стало известно, что Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA после поражения китайке Вань Яфань в Майами.