Свитолина: Подтвердились наихудшие опасения

Пятая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram поделилась подробностями о состоянии своего здоровья.
Украинская теннисистка отметила, что прогнозы оказались не такие радужные, как ожидались изначально.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Hey guys ! Wanted to give you a little update on my health issues. I been straggling with knee pain for the past 5 weeks. Unfortunately it got worst after long matches and MRI scans confirm it. My team been working really hard to make me feel less pain, so I could compete during US swing. But now I strongly been recommend by doctors to take my time to let it heal. I will do everything what’s in my power to speed up my recovery and come back healthier. I want to thank everyone for the support and love Eli ⠀ Усім привіт! Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку. Ваша Еліна.
"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией касательно состояния моего здоровья. Последние 5 недель я провела с постоянными болями в колене. Увы, ситуация значительно ухудшилась из-за продолжительных матчей, и МРТ подтвердила наихудшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы облегчить мне боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Однако сейчас врачи рекомендуют мне взять перерыв и вылечить травму. Я сделаю все от меня зависящее, дабы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу сказать спасибо всем вам за любовь и поддержку. Ваша Элина", - написала в своем Instagram Свитолина.
Ранее стало известно, что Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA после поражения китайке Вань Яфань в Майами.