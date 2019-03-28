Украинская теннисистка Цуренко снялась с турнира в Чарльстоне

Новости спорта: Украинка Леся Цуренко приняла решение отказаться от участия на теннисном турнире в Чарльстоне.

На прошлой неделе Цуренко снялась с турнира Premier Mandatory Miami Open из-за травмы правой руки, после чего осталась в Майами и продолжила восстановление и тренировки на грунтовых кортах. Тем не менее, сегодня украинка приняла решение отказаться от участия и на турнире в Чарльстоне, и ее место в основной сетке займет бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр.

Отметим, что ранее с турнира в Чарльстоне снялись одиннадцать теннисисток, включая чемпионку Индиан-Уэллс Бяьнку Андрееску. Также вчера стало известно, что соревнования в Монтеррее, которые будут проходить параллельно на следующей неделе, пропустит Даяна Ястремская.

Следующий турнир, где заявлена Леся Цуренко, стартует 22-го апреля в Штутгарте.