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Пятница, 29.03.2019
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Определились финалистки турнира WTA в Майами

Определились финалистки турнира WTA в Майами
10:23 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: На крупном турнире Premier Mandatory в Майами определились финалистки.

На крупном турнире Premier Mandatory в Майами определились финалистки.

Симона Халеп в случае победы над Каролиной Плишковой с понедельника снова становилась бы первой ракеткой мира, но справиться с чешкой ей не удалось. Плишкова выиграла в двух сетах (7:5, 6:1), причем по ходу матча Каролине при счете 3:5 удалось взять девять геймов подряд.

Во втором полуфинале новоиспеченная дебютантка топ-10 Эшли Барти за 1 час и 17 минут разобралась с Анетт Контавейт (6:3, 6:3). На пути к финалу первая ракетка Австралии сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче.

Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Майами

Обзоры полуфинальных матчей:

Плишкова - Халеп

Барти - Контавейт:

В субботу Каролина Плишкова и Эшли Барти разыграют крупнейший титул в карьере. Чемпионка Miami Open получит 1,3 миллиона долларов призовых и 1000 очков в рейтинг WTA. Плишкова в случае победы на турнире станет второй ракеткой мира с минимальным отставанием от Наоми Осаки, а Эшли Барти закрепится на девятой позиции.

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Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Каролина Плишкова.
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