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Федерер завоевал 101-й титул в карьере

Федерер завоевал 101-й титул в карьере
21:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал 101-й титул в своей карьере.

В финальном матче турнира категории "Мастерс 1000" в Майами четвёртый сеяный Федерер в двух сетах обыграл седьмую ракетку соревнований, американца Джона Иснера, со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Федерер 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Иснер подал 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

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Федерер в шестой раз обыграл Иснера в восьми официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 6-2 в пользу швейцарца.

Иснер не сумел защитить завоёванный в 2018 году титул. Для Федерера это был 50-й финал турниров серии «Мастерс».

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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