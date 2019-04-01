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Федерер раскрыл секрет успешного выступления в Майами

Федерер раскрыл секрет успешного выступления в Майами
12:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Швейцарец открыл счет второй сотне титулов в карьере.

Первая ракетка мира Роджер Федерер проанализировал пресс-службе ATP свой победный путь на турнире Miami Open.

«Было бы легко сказать, что прошлогодний Miami Open мне не удался, поэтому и в этом сезоне мне не удастся вернуться. Тем не менее, я чувствовал, что могу немного продлить хардовый период сезона и сыграть в Майами побольше матчей.

Кроме того, секрет заключается в том, что, по сравнению с прошлым сезоном, я остался позитивным после поражения в финале Индиан-Уэллса. В 2018 году я был подавлен после проигрыша на BNP Paribas Open, поэтому и провалился в Майами. На этот раз я ехал в Майами с мыслями о хорошем турнире, и эти мысли окупились».

Напомним, Федерер на турнире в Майами завоевал 101-й титул в карьере, обыграв в финальном поединке Джона Изнера – 6:1, 6:4.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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