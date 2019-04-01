Джокович назвал свое главное достижение в карьере

Новости спорта: Новак Джокович озвучил свое главное достижение в карьере.

Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью Tennis World USA озвучил свое главное достижение в карьере:

«Мое величайшее достижение – отсутствие предрассудков. Я чувствую, что, имея открытость ко всему новому в жизни, вы раскрываете в себе естественные процессы, процветаете и преуспеваете. Отсутствие широты взглядов и некоторые условности так сильны, что люди могут всю жизнь не открываться миру и ничего не знать о других культурах и вещах, которые можно постичь. Это не дает им раскрыть свой внутренний мир и эмоции в полной мере.

Избавившись от предрассудков, вы поможете себе и откроете будущее. В противном случае мы с вами закрываем для себя многие вещи в плане здоровья, профессии».

Напомним, что после турнира серии АТР 1000 Джокович занял второе место в Чемпионской гонке за путевкой на ATP Finals.