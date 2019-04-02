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Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне

Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
08:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинка без борьбы завершила выступление в одиночном разряде турнира.

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться во второй раунд турнира в Чарльстоне. Украинка в двух сетах проиграла представительнице Италии Мартине Тревизан.

В первом сете Киченок отдала сопернице три гейма на своей подаче, в ответ сделав лишь один брейк — 2:6. Во второй партии Надежда и вовсе не сумела выиграть ни одного гейма на своей подаче и уступила — 1:6.

Встреча продолжалась 59 минут. За это время Киченок сделала 1 эйс и совершила две двойные ошибки.

Отметим, что завтра матч первого раунда сыграет еще одна украинка Катерина Козлова. Она встретится с Кристиной Плишковой из Чехии. Также 2 апреля Надежда в паре с сестрой Людмилой начнет выступление в парном разряде турнира.

WTA. Чарльстон. Первый раунд

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Надежда Киченок (Украина, Q) 2:0 (6:2, 6:1)

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Мартина Тревизан.
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