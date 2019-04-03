Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме

Новости спорта: Призовой фонд турнира составит больше 3 миллионов евро.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская примут участие в грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.

В основной сетке Открытого чемпионата Италии по теннису заявлены первые 43 номера мирового рейтинга.

Турнир в Риме пройдет с 13 по 19 мая на грунтовых кортах. Призовой фонд составит $3,351,720. Действующая чемпионка последних двух лет – Элина Свитолина.

Отметим, что до Рима Свитолина сыграет в Штутгарте и Мадриде, Цуренко – в Штутгарте (пока в альтернативном списке) и Мадриде, Ястремская – в Стамбуле и Мадриде.

Ранее сообщалось, первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге WTA.