Первая ракетка мира сменила главного спонсора

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10:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Осака подписала контракт с известным спортивным брендом

Первая ракетка мира Наоми Осака стала лицом спортивной компании Nike. Об этом заявила пресс-служба бренда на своем официальном сайте.

В конце 2018 года у Осаки закончился контракт с Adidas, и теннисистка приняла решение не продлевать его. При этом в СМИ ходили слухи, что компания предложит ей «рекордную» сумму за сотрудничество.

Соглашение с Nike вступает в силу уже на этой неделе. В новой экипировке японка впервые сыграет на грунтовом турнире серии Premier в немецком Штутгарте. Первые матчи соревнований пройдут 22 апреля.

Примечательно, что эк-первая ракетка мира Симона Хахеп из Румынии в конце 2017 года также закончила сотрудничество с Adidas и через несколько месяцев стала выступать в форме от Nike.

Напомним, что Осака является действующей чемпионкой US Open и Australian Open.

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Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака, Симона Хахеп.
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