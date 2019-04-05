Первая ракетка мира сменила главного спонсора

Новости спорта: Осака подписала контракт с известным спортивным брендом

Первая ракетка мира Наоми Осака стала лицом спортивной компании Nike. Об этом заявила пресс-служба бренда на своем официальном сайте.

В конце 2018 года у Осаки закончился контракт с Adidas, и теннисистка приняла решение не продлевать его. При этом в СМИ ходили слухи, что компания предложит ей «рекордную» сумму за сотрудничество.

Соглашение с Nike вступает в силу уже на этой неделе. В новой экипировке японка впервые сыграет на грунтовом турнире серии Premier в немецком Штутгарте. Первые матчи соревнований пройдут 22 апреля.

Примечательно, что эк-первая ракетка мира Симона Хахеп из Румынии в конце 2017 года также закончила сотрудничество с Adidas и через несколько месяцев стала выступать в форме от Nike.

Напомним, что Осака является действующей чемпионкой US Open и Australian Open.