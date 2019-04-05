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Украинский теннисист Долгополов рассказал о своем восстановлении

Украинский теннисист Долгополов рассказал о своем восстановлении
13:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский теннисист – о своем восстановлении после травмы.

Александр Долгополов рассказал о своем восстановлении после травмы запястья и о том, как решился на операцию:

«Начались проблемы в прошлом году в Сиднее. Я тогда почувствовал дискомфорт. В принципе, не думал о чем-то серьезном. Сыграл в Сиднее, сыграл третий круг на Australian Open и приехал домой.

Оно побаливало, я сделал МРТ, и уже после него мне сразу поставили диагноз. Точно не помню, это были 20-ые числа января после Australian Open. Мне поставили диагноз – повреждение хряща, и сразу сказали, что, скорее всего, понадобится операция. Можно попытаться лечить травму. Естественно, я понимал, что операция – это очень надолго. Поэтому где-то полгода мы пытались ее лечить. Становилось лучше-хуже-лучше-хуже. Полностью не ушло, и я понял, что играть так не смогу, и уже в августе сделал операцию.

Было ли сложно решиться на это? Нет. Были варианты лечения. Мы сделали все. Был вариант «дорывать» кисть до такой степени, что я не смог бы ракетку держать, либо вообще остановиться и не играть, либо делать операцию. Поэтому решиться было несложно».

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Александр Долгополов, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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