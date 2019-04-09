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Украинка Завацкая пробилась в основную сетку турнира WTA в Лугано

Украинка Завацкая пробилась в основную сетку турнира WTA в Лугано
10:02 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка выступит на грунтовом турнире в Швейцарии категории WTA International.

В первом раунде квалификации Катарина Завацкая всего за 38 минут разгромила 540-ю ракетку мира из Швейцарии Тесс Суньё (6:0, 6:0), а в финале не менее оперативно переиграла испанку Паулу Бадосу-Хиберт, которая во втором сете при счете 5:7, 0:3 отказалась от продолжения борьбы.

В основной сетке в Лугано Завацкая стартует матчем против 115-й ракетки мира полячки Иги Свёнтек. Украинка попытается взять реванш у соперницы за прошлогоднее поражение на грунтовом турнире в Будапеште (2:6, 2:6).

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Катарина Завацкая в Лугано прервала затяжную серию неудач. В последний раз 19-летняя украинка выигрывала два матча подряд в сентябре прошлого года, когда дошла до финала турнира ITF в Сен-Мало.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
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