Украинка Завадская зачехлила ракетку на старте турнира в Лугано

Новости спорта: Катарина Завацкая не смогла выйти во второй раунд грунтового турнира WTA International в Швейцарии.

Первый в сезоне матч в основной сетке турнира WTA 19-летняя Завацкая проводила против 115-й ракетки мира из Польши Иги Свёнтек. Украинка пыталась взять реванш у 17-летней соперницы за прошлогоднее поражение в Будапеште, но снова была бита в двух сетах (3:6, 0:6).

На старте матча Завацкая быстро проиграла четыре гейма подряд. В концовке сета Катарина сделала один обратный брейк, но Свёнтек быстро пресекла возможный камбэк.

Во втором сете борьбы не было – Завацкая за 30 минут проиграла шесть геймов подряд и завершила борьбу в Лугано.

В матче против Свёнтек Завацкая подала 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку, реализовала 1 из 2 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Выступление в основной сетке Samsung Open принесло Катарине Завацкой 2100 долларов призовых и 19 очков в рейтинг WTA.