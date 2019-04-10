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Среда, 10.04.2019
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"Такое впечатление, что я иду в президенты Украины": Свитолина сдала допинг-тест

"Такое впечатление, что я иду в президенты Украины": Свитолина сдала допинг-тест
15:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Элина пошутила на тему выборов президента в своей стране.

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира во время того, как сдавала допинг-тест, решила пошутить на тему выборов президента страны.

"Такое впечатление, что я иду в президенты Украины", – подписала теннисистка фотографию в "сториз" своего Instagram.

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Напомним, что вышедшие во второй тур кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский перед дебатами на НСК Олимпийский, которые состоятся 19 апреля, прошли обязательное медицинское обследование.

Отметим, что второй тур состоится 21 апреля.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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