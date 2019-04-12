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Стаховский вышел в полуфинал турнира на Тайване

Стаховский вышел в полуфинал турнира на Тайване
13:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец продолжил свое успешное выступление на челленджере Taiwan Santaizi Open.

Украинец Сергей Стаховский пробился в полуфинал турнира ATP серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань) Taiwan Santaizi Open.

В четвертьфинале Стаховский (№124 рейтинга АТР) обыграл японца Тацуму Ито (148) - 7:6(3), 6:7(5), 6:4. Поединок на корте длился 2 часа 30 минут.

Первый сет был очень ровным и его судьба решалась на тай-брейке, где Ито вышел вперед – 3:0, а затем проиграл семь розыгрышей подряд.

Во втором сете японец выигрывал 2:1, но Стаховский смог взять подачу соперника, и перевернул ситуацию на 4:2 в свою пользу. Тем не менее японец смог догнать украинца и дело дошло до тай-брейка, Там Тацума ведя 6:2 и имея четыре сет-бола, едва не упустил партию, доигрался до 6:5, но дожал украинца.

В третьем сете инициативой поначалу вновь владел японец, который выигрывал 4:2, однако Стаховский выиграл четыре гейма подряд и закрыл матч.

В полуфинале турнира Стаховский вновь встретится с японцем. На сей раз ему будет противостоять Го Соэда (207-й в мире).

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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