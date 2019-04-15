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Джокович назвал главного фаворита грунтового сезона

Джокович назвал главного фаворита грунтового сезона
11:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Серб назвал фаворитов Открытого чемпионата Франции-2019.

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович считает испанца Рафаэля Надаля главным и безусловным фаворитом грунтового сезона.

"Думаю, что Рафа, безусловно, всегда является явным фаворитом на любом грунтовом корте мира, и это не меняется. Это по-прежнему так. Если он в хорошей физической форме, он - номер один на этом покрытии. А дальше могут быть варианты. Зверев хорош на грунте в последние несколько лет. Доминик Тим, конечно. Роджер также будет играть в этом сезоне, что замечательно для тенниса.

В прошлом году теннис явно скучал по его игре на грунте. Но думаю, что все поняли, почему он решил пропустить грунтовый сезон в прошлом году и почему хочет играть сейчас. Он играл в отличный теннис в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами. Он выиграл два из трех, играл в финале в Индиан-Уэллсе.

Конечно, грунт - это другое покрытие, но в Индиан-Уэллсе мяч отскакивает довольно высоко, что похоже на грунт. Он хорошо справлялся с высокими мячами на протяжении всей карьеры, поэтому не вижу особых проблем для него на этом покрытии. От него всегда ждешь максимума", - приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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