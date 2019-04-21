Украинка Козлова выступит на престижном турнире в Стамбуле

Новости спорта: Украинская теннисистка готовится к выступлениям в Турции.

Украинская теннисистка Катерина Козлова в ближайшее время выступит на турнире TEB BNP Paribas Istanbul Cup, который пройдет в Стамбуле с 22 по 28 апреля. Призовой фонд соревнования — 250,000 $.

В первом раунде квалификации Козлова (93 место в рейтинге WTA) встретится с обладательницей wild card турчанкой Берфу Дженгиз (326 место в рейтинге WTA ). Украинка выступит сеяной под вторым номером.

Катерина Козлова уже в четвертый раз будет уаствовать на турнире в Стамбуле. В 2014 и 2017 годах украинская теннисистка вылетала в первом раунде, а в 2016 завершила выступления в ранге полуфиналистки.

Ранее сообщалось, что Козлова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA.