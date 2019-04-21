Новости спорта: Украинская теннисистка Катерина Козлова в двух сетах обыграла Берфу Ченгиз из Турции.

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно стартовала на турнире в Стамбуле, в первом раунде квалификации обыграв обладательницу wild card Берфу Ченгиз из Турции (326 место в рейтинге WTA).

Украинка не испытала никаких проблем в стартовом матче турнира. Первый сет Козлова выиграла всухую, после чего во втором отдала сопернице лишь 2 гейма.

Для победы над турчанкой Козлове понадобилось меньше часа. В финале квалификации она сразится с побелительницей пары между хорваткой Терезой Мржедой и Александрой Дулгеру из Румынии.

Турнире TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройдет в Стамбуле с 22 по 28 апреля. Призовой фонд соревнования — 250,000 $.

Ранее сообщалось, что Козлова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA.

Istanbul Cup. Квалификация.

Катерина Козлова (Украина) — Берфу Ченгиз (Турция) 2:0 (6:0, 6:2)