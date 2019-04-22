Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Арсенал неожиданно проиграл Кристал Пэлас (Видео)
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Определились финалистки Кубка Федерации

Определились финалистки Кубка Федерации
08:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В ноябре трофей разыграют теннисистки Франции и Австралии.

Стали известны две сборные, которые сыграют в финале Кубка Федерации. 9-10 ноября за трофей сразятся Франция и Австралия, которые в полуфинале одолели Румынию и Беларусь, соответственно.

За всю историю турнира Франция дважды брала трофей – в 1997 и 2003 годах, у Австралии семь побед - 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974. Лидером является команда США – 18 титулов.

Франция – Румыния – 3:2

Каролин Гарсия/Кристина Младенович – Симона Халеп/Моника Никулеску – 5:7, 6:3, 6:4

Кристина Младенович – Симона Халеп - 3:6, 1:6

Каролин Гарсия – Михаэла Бузэреску – 6:3, 6:3

Полин Гарсия – Ирина Бега – 6:3, 2:6, 6:2

Каролин Гарсия – Симона Халеп – 7:6, 3:6, 4:6

Австралия – Беларусь – 3:2

Эшли Барти/Саманта Стосур – Арина Сабаленка/Виктория Азаренка – 5:7, 6:3, 2:6

Эшли Барти – Арина Сабаленка – 6:2, 6:2

Саманта Стосур – Виктория Азаренка – 1:6, 1:6

Эшли Барти – Виктория Азаренка -7:6, 6:3

Саманта Стосур – Арина Сабаленка – 5:7, 7:5, 3:6

Ранее мы писали, что Фабио Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим "Мастерс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Саманта Стосур, Новости тенниса, Эшли Барти, Каролин Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
02 Бернард: У меня были проблемы в Украине
03 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
04 Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)
05 Брук: Теперь Хан захочет встретиться со мной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь