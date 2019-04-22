Козлова пробилась в основную сетку WTA турнира в Стамбуле

Новости спорта: В финале квалификации украинка уверенно переиграла румынку Александру Дулгеру.

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в основную сетку грунтового турнира серии WTA International в Стамбуле, в финале квалификации переиграв 167-го номера мирового рейтинга Александру Дулгеру со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Козлова сделала 1 эйс, 5 брейков и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Дулгеру 2 подачи навылет, 2 из 6 реализованных брейк-поинта и 2 ошибки при вводе мяча в игру.

Напомним, в первом раунде квалификации турнира в Стамбуле Козлова разгромила Берфу Дженгиз.

Соперница Козловой в первом раунде турнира в Стамбуле станет известна позднее.