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Козлова пробилась в основную сетку WTA турнира в Стамбуле

Козлова пробилась в основную сетку WTA турнира в Стамбуле
17:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В финале квалификации украинка уверенно переиграла румынку Александру Дулгеру.

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в основную сетку грунтового турнира серии WTA International в Стамбуле, в финале квалификации переиграв 167-го номера мирового рейтинга Александру Дулгеру со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Козлова сделала 1 эйс, 5 брейков и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Дулгеру 2 подачи навылет, 2 из 6 реализованных брейк-поинта и 2 ошибки при вводе мяча в игру.

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Напомним, в первом раунде квалификации турнира в Стамбуле Козлова разгромила Берфу Дженгиз.

Соперница Козловой в первом раунде турнира в Стамбуле станет известна позднее.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова.
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