"Как ребенок": тренер Надаля рассказал о сотрудничестве с испанцем

Новости спорта: Но специалист не видит в этом ничего плохого.

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о деталях сотрудничества со второй ракеткой мира.

"Я общался с Рафой на протяжении всей его карьеры, но теперь всё по-другому, потому что я несу ответственность за его результаты.

Раньше я не говорил ему, что делать, если он не обращался ко мне за советом, теперь же я сам прихожу к нему, чтобы высказать своё мнение, сказать, что лучше делать или не делать. Он очень открыт, поэтому всегда идёт на контакт.

Рафа очень скромный и легко принимает критику. Но, очевидно, вы всегда должны видеть нужный момент для того, чтобы слова были восприняты должным образом. С Милошем Раоничем было так же – я всегда искал подходящий момент для разговора.

Когда вы игрок, в вашей голове крутится очень много вещей. Ты думаешь о матче, который только что сыграл, о следующем поединке… Поэтому его окружение должно быть честным, но осторожным. Мы близки с Рафаэлем, потому что давно знаем друг друга.

Для меня это является преимуществом, потому что тренер должен быть эмоционально вовлечён в жизнь подопечного, знать, что чувствует игрок, о чём он думает.

Рафа — спортсмен, что бы он ни делал. Он хочет всегда побеждать, будь то теннис, гольф или же карты. Ему 30 лет, но он иногда ведёт себя как ребёнок. Я думаю, что это здорово – иметь душу ребёнка, даже когда ты такая суперзвезда, как Надаль", – цитирует Мойю Tennis World USA.