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Украинка Козлова победила россиянку на теннисном турнире в Стамбуле

Украинка Козлова победила россиянку на теннисном турнире в Стамбуле
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Екатерина Козлова прошла россиянку Потапову в первом круге турнира WTA в Стамбуле.

Украинка Екатерина Козлова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле (Турция) с призовым фондом 250 тыс долл.

В среду наша теннисистка, встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой (74). При счете 6:3, 1:0 в пользу Екатерины соперница отказалась от продолжения борьбы.

Встреча продолжалась 53 минуты.

Напомним, ранее сегодня свой матч первого круга на корте Стамбула провела 18-летняя одесситка Даяна Ястремская (37). В двух сетах она уступила представительнице Франции Кристине Младенович (66) - 3:6, 4:6.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Екатерина Козлова.
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