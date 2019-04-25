Костюк успешно стартовала на турнире в Швейцарии

Новости спорта: Украинская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Джорджию Брешию

В первом матче на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка, посеянная под седьмым номером, победила итальянку Джорджию Брешия: 6:4, 6:3.

Отметим, что это первый турнир для Костюк с начала февраля, когда она принимала участие в зональных матчах Кубка Федерации. Ранее она вышла в четвертьфинал парного разряда в Кьяссо.

Кьяссо. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Джорджия Брешиа (Италия) – 6:4, 6:3

За выход в четвертьфинал 16-летняя киевлянка поспорит с победительницей встречи между швейцаркой Леони Кунг (WC) и Каролин Вернер (Q) из Германии.