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Украинка Козлова проиграла Младенович во втором круге турнира WTA в Стамбуле

Украинка Козлова проиграла Младенович во втором круге турнира WTA в Стамбуле
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Екатерина Козлова не сумела пройти в 1/4 финала теннисного турнира в Стамбуле.

Украинка Екатерина Козлова (91-я "ракетка" мира) не смогла 25 апреля выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле (Турция) с призовым фондом 250 тыс долл.

25 апреля наша теннисистка во втором круге уступила француженке сербского происхождения Кристине Младенович (66) - 1:6, 2:6.

Встреча на корте длилась 1 час 12 минут.

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 Напомним, в первом круге Младенович обыграла 18-летнюю одесситка Даяну Ястремскому (37) - 6:3, 6:4. Теперь в поединке за полуфинал она встретится с хорваткой Петрой Мартич (40).

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Теннис, Новости тенниса, Екатерина Козлова.
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