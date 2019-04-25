Украинка Козлова проиграла Младенович во втором круге турнира WTA в Стамбуле

Новости спорта: Екатерина Козлова не сумела пройти в 1/4 финала теннисного турнира в Стамбуле.

Украинка Екатерина Козлова (91-я "ракетка" мира) не смогла 25 апреля выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле (Турция) с призовым фондом 250 тыс долл.

25 апреля наша теннисистка во втором круге уступила француженке сербского происхождения Кристине Младенович (66) - 1:6, 2:6.

Встреча на корте длилась 1 час 12 минут.

Напомним, в первом круге Младенович обыграла 18-летнюю одесситка Даяну Ястремскому (37) - 6:3, 6:4. Теперь в поединке за полуфинал она встретится с хорваткой Петрой Мартич (40).