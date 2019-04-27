Украинка Калинина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США

Новости спорта: Украинка в трех сетах уступила Катажине Кава из Польши.

В четвертьфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $80,000 украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение в трёх сетах от польки Катаржины Кавы: 6:2, 3:6, 4:6.

Напомним, что в прошлом сезоне Калинина сумела дойти до финала на данном турнире.

Сегодня новокаховчанка сыграет в полуфинале парного разряда, в котором её напарницей является американка Кайла Дэй. Соперницами девушек станут Луция Градецка из Чехии и Катаржина Кава.

На следующей неделе Ангелина заявлена на 100-тысячнике в Чарльстоне, а затем на турнире с аналогичным призовым фондом в Бонита-Спрингс.