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Украинка Калинина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США

Украинка Калинина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США
07:36 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинка в трех сетах уступила Катажине Кава из Польши.

В четвертьфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $80,000 украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение в трёх сетах от польки Катаржины Кавы: 6:2, 3:6, 4:6.

Напомним, что в прошлом сезоне Калинина сумела дойти до финала на данном турнире.

Сегодня новокаховчанка сыграет в полуфинале парного разряда, в котором её напарницей является американка Кайла Дэй. Соперницами девушек станут Луция Градецка из Чехии и Катаржина Кава.

Костюк пробилась в полуфинал парного разряда в Швейцарии

На следующей неделе Ангелина заявлена на 100-тысячнике в Чарльстоне, а затем на турнире с аналогичным призовым фондом в Бонита-Спрингс.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Ангелина Калинина.
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