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Костюк сыграет в финале парного турнира в Швейцарии

Костюк сыграет в финале парного турнира в Швейцарии
08:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка завтра сразится за титул в Швейцарии.

Сегодня Марта Костюк в полуфинале турнира ITF в Кьяссо в парном разряде вместе с Кристиной Буской сражалась с румынско-венгерским дуэтом Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни. Костюк вместе с Буской одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Полуфинал

Жаклин Адина Кристиан (Румыния)/Река-Лука Яни (Венгрия) – Кристина Буска (Испания)/Марта Костюк (Украина) – 4:6, 6:4, 4:10

В финале Костюк и Буска сыграют с канадско-австралийским дуэтом Шэрон Фихман/Джейми Форлис.

Напомним, Калинина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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