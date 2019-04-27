Костюк сыграет в финале парного турнира в Швейцарии

Новости спорта: Украинка завтра сразится за титул в Швейцарии.

Сегодня Марта Костюк в полуфинале турнира ITF в Кьяссо в парном разряде вместе с Кристиной Буской сражалась с румынско-венгерским дуэтом Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни. Костюк вместе с Буской одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Полуфинал

Жаклин Адина Кристиан (Румыния)/Река-Лука Яни (Венгрия) – Кристина Буска (Испания)/Марта Костюк (Украина) – 4:6, 6:4, 4:10

В финале Костюк и Буска сыграют с канадско-австралийским дуэтом Шэрон Фихман/Джейми Форлис.

Напомним, Калинина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США.