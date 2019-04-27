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Надаль проиграл Тиму четвертый раз подряд на грунте

Надаль проиграл Тиму четвертый раз подряд на грунте
22:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Он присоединился по этому показателю к Новаку Джоковичу, делавшему это семь раз.

Обладатель чемпионского титула турнира в Индиан-Уэллс Доминик Тим в рамках барселонского турнира одержал победу над 11-кратным чемпионом местных соревнований Рафаэлем Надалем в двух сетах - 6:4, 6:4.

Таким образом, австриец прервал 22-матчевую серию побед в финалах данного чемпионата.

25-летний Доминик обыграл испанского теннисиста в четвертый раз и во всех случаях это происходило на грунте. Отметим, что серб Новак Джокович побеждал Рафу на этом покрытии 7 раз.

Интересно, что 32-летний Надаль, выступающий на втором турнире после рецидива хронической травмы колена, впервые за 4 года не победил ни в Монте-Карло, ни в Барселоне.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Доминик Тим.
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