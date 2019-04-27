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Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре

Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
22:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Марта Костюк стала победительницей в парном разряде на турнире ITF W25 в Швейцарии.

Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с испанкой Кристиной Букшей выиграла турнир ITF в швейцарском Кьяссо. Украинско-испанский дуэт в финале оказался сильнее канадско-австралийской пары Шэрон Фичмен и Джейми Фурлис.

В первом сете Костюк и Букша легко победили соперниц — 6:1. Во второй партии украинско-испанский дуэт не сумел завершить игру и проиграл 3:6. В решающем сете на супер-тай-брейке Марта и Кристина оказались сильнее — 10:7.

Для украинки это первый профессиональный титул в паре. До этого украинка дважды побеждала в одиночном разряде на турнирах ITF.

Отметим, что это был третий матч Костюк за день. Ранее Марта выиграла матч 1/4 финала одиночного разряда в Кьяссо, после чего уступила в полуфинале.

 
 
 
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First match 2.40 Second match 1:40 Third match 1:09 Total 5:29 So happy to win my first pro dubs title with this girl! #25k #semisinsingles #nottired #happyface

Допис, поширений Marta Kostyuk / Марта Костюк (kostyukmarta)

ITF. Кьяссо. Парный разряд. Финал

Марта Костюк/Кристина Букша (Украина/Испания) — Шэрон Фичмен/Джейми Фурлис (Канада/Австралия, 3) 2:1 (6:1, 3:6, 10:7)

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Марта Костюк.
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