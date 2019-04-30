Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде

Новости спорта: Марта Костюк выступит на турнире WTA Premier в Мадриде.

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA Premier в Мадриде. Украинка получила wild card от организаторов и сыграет в квалификации.

Соревнование состоится с 4 по 11 мая.

В прошлом году Костюк играла в основной сетке турнира, но проиграла уже в первом раунде испанке Ларе Арруабарене. Также на мадридских кортах выступят украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Отметим, в текущем сезоне Марта сыграла только на одном турнире WTA: украинка стартовала в отборе соревнований в австралийском Брисбене, где ей не удалось пройти в финал квалификации.

Недавно Костюк выиграла первый профессиональный титул в парном разряде.