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Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде

Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Марта Костюк выступит на турнире WTA Premier в Мадриде.

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA Premier в Мадриде. Украинка получила wild card от организаторов и сыграет в квалификации.

Соревнование состоится с 4 по 11 мая.

В прошлом году Костюк играла в основной сетке турнира, но проиграла уже в первом раунде испанке Ларе Арруабарене. Также на мадридских кортах выступят украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Отметим, в текущем сезоне Марта сыграла только на одном турнире WTA: украинка стартовала в отборе соревнований в австралийском Брисбене, где ей не удалось пройти в финал квалификации.

Недавно Костюк выиграла первый профессиональный титул в парном разряде.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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