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Стаховский вышел в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Стаховский вышел в четвертьфинал парного турнира в Сеуле
11:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом вышел в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Сеуле.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом вышел в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Сеуле. В матче первого раунда украинско-бельгийский дуэт был сильнее южнокорейского тандема Джиа Мун Ли и Чунг Хонг.

Встреча продолжалась 54 минуты. В первом сете Стаховский и Бемельманс не оставили соперникам шансов — 6:1. Во второй партии украинско-бельгийский дуэт сделал два брейка и спокойно добыл путевку в следующий раунд турнира — 6:2.

Отметим, что Стаховский продолжает выступления и в одиночном разряде турнира в Сеуле. Завтра украинец сыграет против Николы Милоевича из Сербии.

Сеул. Парный разряд. 1/8 финала

Чунг Хонг/Джиа Мун Ли (Южная Корея) — Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс (Украина/Бельгия) 0:2 (1:6, 2:6)

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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