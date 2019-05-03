Сеул: Стаховский вышел в парный финал

Новости спорта: Сергей Стаховский вышел в парный финал турнира ATP в Сеуле.

Украинский теннисист Сергей Стаховский поборется за титул турнира ATP в Сеуле (Республика Корея) в парном разряде.

Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом одержал победу в 1/2 финала турнира Vitro Seoul Open Challenger (ATP Challenger Tour) с призовым фондом 108 тыс. 320 долларов. Об этом сообщает БТУ.

Поединок Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс - Рамкумар Раманатхан/Брайден Шнур (Индия/Канада) продолжался менее часа и завершился со счетом 6:1, 6:3.

Стаховский и Бемельманс выполнили 4 брейка, не отдав соперникам ни одного гейма на своей подаче.