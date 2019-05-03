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В Шотландии назвали турнир в честь семьи Энди Маррея

В Шотландии назвали турнир в честь семьи Энди Маррея
15:34 Пт, 3 Май 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Призовой фонд соревнований составит 25 тысяч долларов.

С 16 по 22 сентября в Глазго, Шотландия будет проходить турнир Murray Trophy серии ATP Challenger в честь британского теннисиста Энди Маррея и его семьи. Об этом сообщает LTA.

Согласно источнику, с организацией турнира активно помогал Джейми Маррей.

Отметим, что Джейми – первый британец, которому удалось стать первой ракеткой мира в Открытой эре. Его брат Энди стал первым британским теннисистом, возглавившим одиночный рейтинг АТР. Также он является двукратным олимпийским чемпионом.

Джуди Маррей – мать теннисистов, долгое время тренирует их и является известным общественным деятелем.

Напомним, что Энди Маррей перенес повторную операцию на бедре и пока не знает, будет ли продолжать выступать в АТР-туре.

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АТР, Теннис, Маррей, Новости тенниса.
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