В Шотландии назвали турнир в честь семьи Энди Маррея

Новости спорта: Призовой фонд соревнований составит 25 тысяч долларов.

С 16 по 22 сентября в Глазго, Шотландия будет проходить турнир Murray Trophy серии ATP Challenger в честь британского теннисиста Энди Маррея и его семьи. Об этом сообщает LTA.

Согласно источнику, с организацией турнира активно помогал Джейми Маррей.

Отметим, что Джейми – первый британец, которому удалось стать первой ракеткой мира в Открытой эре. Его брат Энди стал первым британским теннисистом, возглавившим одиночный рейтинг АТР. Также он является двукратным олимпийским чемпионом.

Джуди Маррей – мать теннисистов, долгое время тренирует их и является известным общественным деятелем.

Напомним, что Энди Маррей перенес повторную операцию на бедре и пока не знает, будет ли продолжать выступать в АТР-туре.