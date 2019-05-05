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Цуренко проиграла Кербер на турнире в Мадриде

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Цуренко проиграла Кербер на турнире в Мадриде
19:42 Вс, 5 Май 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка не сумела одолеть четвертую ракетку мира.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В матче первого круга украинка в двух сетах уступила немке Анжелик Кербер (№4 WTA).

Мадрид. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 2:6

Особых ожиданий от данного матча не было, поэтому результат был более чем предсказуемым. До сегодняшнего матча Цуренко ни разу не побеждала Кербер, также у нее не было достижений в Мадриде. Не сложилось и на этот раз.

Составить достойной конкуренции экс-первой ракетке мира украинке сегодня не получилось, хотя Леся и старалась. В некоторых моментах она показывала неплохую игру, хорошо рвала темп, но план на игру не сработал.

В стартовой партии немка сделала 2 брейка против одного у украинки. А во втором сете Цуренко ни разу не защитила подачу, сделав два брейка на приеме. Показалось даже, что Анжелик сегодня не приложила больших усилий для победы и это весьма печально.

Из приятного только то, что мы увидели нового тренера Леси и то, что она не теряет очки в мировом рейтинге.

В следующем раунде Кербер сыграет против Петры Мартич из Хорватии.

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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