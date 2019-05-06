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Марченко вышел во второй раунд турнира в Казахстане

Марченко вышел во второй раунд турнира в Казахстане
13:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец уверенно преодолел первый круг турнира в Казахстане.

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл первый матч в сезоне на турнире серии АТР Challenger Tour в казахстанском Шымкенте.

Украинец в двух партиях обыграл 18-летнего обладателя Wild Card Достанбека Ташбулатова. Матч продолжался 1 час 25 минут и закончился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Марченко.

Отметим, что поединок с Ташбулатовым - второй для Марченко в текущем сезоне. Украинец длительный период времени отсутствовал в АТР-туре из-за травмы и вернулся к выступлениям в апреле этого года на челленджере в Тайбэе. На Тайване наш теннисист проиграл в первом же круге.

В следующем круге Илья впервые в карьере встретится с шестым сеяным Владимиром Игнатиком из Беларуси, занимающим 243-е место в мировом рейтинге.

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АТР, Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса.
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