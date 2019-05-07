Турнир WTA в Мадриде: где и во сколько сыграют украинки

Новости спорта: Две украинские теннисистки выйдут на испанские корты во вторник.

Во вторник, седьмого мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде сыграют две украинки.

Катерина Козлова (№84 WTA) сыграет матч второго круга одиночного разряда против Каролины Плишковой (№5 WTA), которая в первом раунде ушла с четырех матчболов Даяны Ястремской. Поединок состоится третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

Леся Цуренко проведет матч 1/8 финала парного разряда четвертым запуском на корте №6. В дуэте с Александрой Саснович из Беларуси вторая ракетка Украины сразится против российско-латвийского тандема Вера Звонарева / Алена Остапенко. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

Напомним, все остальные украинки уже покинули турнир.