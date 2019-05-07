Скачать
Вторник, 07.05.2019
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Джокович: Феррер уже давно готовился к завершению карьеры

Джокович: Феррер уже давно готовился к завершению карьеры
10:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лучший теннисист мира Новак Джокович прокомментировал завершение карьеры испанцем Давидом Феррером.

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мнением о завершении профессиональных выступлений 37-летним испанцем Давидом Феррером. «Мастерс» в Мадриде – последний турнир в карьере финалиста «Ролан Гаррос» – 2013.

«Я испытываю огромное уважение к Давиду как игроку и как человеку. Он тот, кто заслужил это уважение много раз в своей карьере. Его боевой дух, его преданность спорту беспрецедентны, и в некотором смысле грустно видеть, как он уходит.

Тем не менее, я разговаривал с ним на днях, и он сказал, что готовится к этому уже долгое время, поэтому нет никакой проблемы. У него есть семья, и, очевидно, он готов к следующему этапу своей жизни.

Стало известно, когда Серена Уильямс вернется на корт

Впрочем, он всегда будет желанным гостем в нашем спорте. Для него будут открыты любые двери», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)
02 Биатлон. Представлен календарь Кубка мира на сезон 2019/20
03 Денисов о решении УЕФА по Мораесу
04 Фьюри принял решение завершить карьеру
05 Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь