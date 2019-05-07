Джокович: Феррер уже давно готовился к завершению карьеры

Новости спорта: Лучший теннисист мира Новак Джокович прокомментировал завершение карьеры испанцем Давидом Феррером.

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мнением о завершении профессиональных выступлений 37-летним испанцем Давидом Феррером. «Мастерс» в Мадриде – последний турнир в карьере финалиста «Ролан Гаррос» – 2013.

«Я испытываю огромное уважение к Давиду как игроку и как человеку. Он тот, кто заслужил это уважение много раз в своей карьере. Его боевой дух, его преданность спорту беспрецедентны, и в некотором смысле грустно видеть, как он уходит.

Тем не менее, я разговаривал с ним на днях, и он сказал, что готовится к этому уже долгое время, поэтому нет никакой проблемы. У него есть семья, и, очевидно, он готов к следующему этапу своей жизни.

Впрочем, он всегда будет желанным гостем в нашем спорте. Для него будут открыты любые двери», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.