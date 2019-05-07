Серена Уильямс поразила ярким платьем на модном балу

Новости спорта: Американская теннисистка Серена Уильямс в ярком и пышном платье посетила модный бал в Нью-Йорке.

Американская теннисистка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс посетила главное модное событие года Нью-Йорка – бал Института костюма Met Gala. На вечер она пришла со своим мужем Алексисом Оганяном. Темой бала стал стиль бурлеск.

Помимо Серены событие собрало много других знаменитостей, среди которых модель Ирина Шейк, певица Леди Гага, светская львица Ким Кардашьян со своим мужем Канье Уэстом и другие. Также посетила бал теннисистка Мария Шарапова.

В нынешнем сезоне 37-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы. В 11 сыгранных матчах Серена одержала 9 побед.

На Открытом чемпионате Австралии Уильямс-младшая дошла до полуфинальной стадии, где уступила чешке Каролине Плишковой. В настоящее время американка располагается на 11-й строчке рейтинга WTA.