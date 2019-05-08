Стаховский проиграл на старте турнира в Пусане

Новости спорта: Первая ракетка Украины не задержался в одиночном разряде турнира.

Украинец Сергей Стаховский уступил во втором раунде турнира в Пусане японскому теннисисту Каити Утиде 6:7(8), 3:6.

Благодаря высокому рейтингу, получивший второй номер посева, Стаховский пропустил первый раунд, но не задержался в одиночном разряде, проиграл за 1 час и 45 минут.

По ходу первого сета теннисисты дважды обменивались брейками, а тай-брейке японец реализовал свой третий сетбол (у Стаховского также был сетбол на подаче соперника). Не воспользовавшись брейкпоинтами на старте второй партии, украинец в конце потерял гейм на подаче, а Утида успешно подал на победу.

На предыдущем турнире в Сеуле Стаховский также проиграл во втором раунде.