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Феррер провел последний матч в карьере

Феррер провел последний матч в карьере
10:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-третья ракетка мира попрощался с теннисом на Мастерсе в Мадриде.

В последнем матче карьеры во втором раунде Mutua Madrid Open Давид Феррер в двух сетах уступил Александру Звереву (4:6, 1:6).

Перед стартом Мастерса в Мадриде организаторы турнира подготовили для Феррера трогательную прощальную церемонию, в которой поучаствовали его многолетние соперники Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Феррер вошел в историю, как один из лучших теннисистов, которому так и не удалось выиграть турнир Большого шлема. Ближе всего к этой цели уроженец Валенсии подобрался в 2013-м году на Ролан Гаррос, но в финале без шансов проиграл Надалю.

Феррер уходит на пенсию в статусе 27-кратного победителя турниров АТР, трехкратного чемпиона Кубка Дэвиса, шестикратного участника полуфиналов Шлемов, финалиста Итогового турнира-2007 и теннисиста, которому семь раз удавалось завершать сезон в топ-10 мирового рейтинга.

Давид Феррер за 20 лет в профессиональном теннисе заработал свыше 30 миллионов долларов.

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Теннис, ATP, Давид Феррер, Новости тенниса.
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