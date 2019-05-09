Стаховский проиграл в парном разряде турнира в Пусане

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом не смогли преодолеть второй круг турнира в Пусане.
Соперниками украино-бельгийской пары стали швед Андре Горанссон и американец Хантер Риз. Встреча продлилась чуть больше часа, Стаховский с партнером уступили в двух сетах.
В предыдущем раунде украинец и бельгиец обыграли австралийцев Люка Сэвилла и Ника Перселла, которым до этого уступили в финале турнира в Сеуле.
Ранее Стаховский вылетел в первом же матче одиночного разряда на турнире в Пусане, проиграв японцу Каичи Учиде.
ATP Challenger Tour. Пусан. Первый раунд.
Сергей Стаховский (Украина)/Рубен Бемельманс (Бельгия) — Андре Горанссон (Швеция)/Хантер Риз (США) 0:2 (3:6, 4:6)