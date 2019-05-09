Лопатецкая из-за травмы не сыграет во втором круге теннисного турнира в Риме

Новости спорта: 16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая досрочно завершила борьбу на турнире ITF в Италии.

Сегодня харьковчанка должна была встретиться со второй "ракеткой" соревнований Кэти Свон из Великобритании, однако не вышла на корт из-за травмы мениска, информирует BTU.

На следующей неделе Дарья заявлена в квалификации турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом 100 тыс долл в Трнаве (Словакия), а затем в основной сетке 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль).

Напомним также, что харьковчанка планирует выступить на юниорском "Ролан Гаррос".

Как сообщалось ранее, в стартовом поединке турнира в Риме Лопатецкая ровно за час обыграла представительницу Великобритании Франческу Джонс - 6:1, 6:1.