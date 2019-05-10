Халеп станет первой ракеткой мира в случае победы в Мадриде

Новости спорта: Симона Халеп на этой неделе может снова возглавить рейтинг WTA.

Накануне первая ракетка мира Наоми Осака в 1/4 финала грунтового турнира в Мадриде драматично уступила Белинде Бенчич (6:3, 2:6, 5:7) и поставила под удар свое лидерство в мировом рейтинге.

Японка впервые за четыре месяца покинет первую строку рейтинга WTA, если Халеп в третий раз в карьере станет чемпионкой Mutua Madrid Open. В полуфинале румынка сыграет с Белиндой Бенчич, а в случае победы над швейцаркой соперницей Халеп по финалу станет Слоан Стивенс или Кики Бертенс.

Что касается Элины Свитолиной, то первой ракетке Украины выгодна победа Халеп на турнире и поражение Стивенс в полуфинале. Только при таком раскладе уроженка Одессы сможет подняться на пятое место.

Также стоит отметить, что Кики Бертенс в случае победы в Мадриде дебютирует в топ-4 рейтинга WTA.