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Надаль разбил Вавринку на пути в полуфинал турнира в Мадриде

Надаль разбил Вавринку на пути в полуфинал турнира в Мадриде
08:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Испанец легко вышел в полуфинал престижного турнира в Мадриде.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на домашнем турнире в Мадриде без проблем справился с швейцарцем Станисласом Вавринкой и прошел в полуфинал.

Вторая ракетка мира затратил на победу лишь 1 час и 9 минут, уверенно победив находящегося на 34-м месте рейтинга ATP соперника в двух сетах.

В первом швейцарцу удалось взять лишь 1 гейм, а во втором Надаль позволил сопернику выиграть еще 2 гейма.

В полуфинале Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом, который в прошлом раунде победил Александра Зверева. В параллельном полуфинале встретятся Джокович и Тим.

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Встреча между испанцем и греком за право выхода в финал запланирована на сегодня, 22:00.

ATP. Madrid. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) — Станислас Вавринка (Швейцария) 2:0 (6:1, 6:2)

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса, Станислас Вавринка.
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