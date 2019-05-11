Федерер рискует пропустить турнир в Риме

Новости спорта: Причиной такого решения стало поражение от Доминика Тима.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рискует пропустить престижный турнир категории "Мастерс" в Риме (Италия). После поражения в четвертьфинале Madrid Mutua Open от Доминика Тима из Австрии, Роджер отправится в Швейцарию, и уже там, завтра-послезавтра, примет окончательное решение об участии в соревнованиях в Риме. Об этом сообщает Tennis.Life.

Напомним, Федерер впервые за три года выступает на грунте. В своём первом матче в Мадриде он обыграл француза Ришара Гаске – 6:2, 6:3. В следующей игре Роджер ушёл с матчболов с Гаэлем Монфисом – 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).

Соревнованиях в Риме пройдут в период с 13 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.